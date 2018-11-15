Житель Ливенского района погиб в огне
15.11.2018
В МЧС предполагают, что причиной смертельного пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Пожар произошёл в посёлке Свободная Дубрава в двухэтажном многоквартирном доме в квартире на втором этаже накануне днём около полудня.
В двухкомнатной квартире выгорел коридор на площади восемь квадратных метров, а также спальное место.
На месте ЧП обнаружили тело 50-летнего мужчины.
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