Житель Ливенского района погиб в огне

В МЧС предполагают, что причиной смертельного пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Пожар произошёл в посёлке Свободная Дубрава в двухэтажном многоквартирном доме в квартире на втором этаже накануне днём около полудня.

В двухкомнатной квартире выгорел коридор на площади восемь квадратных метров, а также спальное место.

На месте ЧП обнаружили тело 50-летнего мужчины.