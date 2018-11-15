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Орел15.11.2018 Четверг 12:46
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Житель Ливенского района погиб в огне

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15.11.2018

В МЧС предполагают, что причиной смертельного пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Пожар произошёл в посёлке Свободная Дубрава в двухэтажном многоквартирном доме в квартире на втором этаже накануне днём около полудня.

В двухкомнатной квартире выгорел коридор на площади восемь квадратных метров, а также спальное место.

На месте ЧП обнаружили тело 50-летнего мужчины.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпожарЧПМЧС

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