Житель Ливен, торгуя с машины, потерял 5000 рублей

Как сообщает портал «Уездный город», ливенца привлекли к административной ответственности за торговлю в неположенном месте.

Мужчина пытался сбыть сахар и муку, а также стеклянные банки, торгуя у городского рынка, но не на его территории.

Житель области пытался обжаловать решение административной комиссии в суде, однако безуспешно.