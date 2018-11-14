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Орел14.11.2018 Среда 15:16
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  3. Житель Ливен, торгуя с машины, потерял 5000 рублей

Житель Ливен, торгуя с машины, потерял 5000 рублей

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14.11.2018

Как сообщает портал «Уездный город», ливенца привлекли к административной ответственности за торговлю в неположенном месте.

Мужчина пытался сбыть сахар и муку, а также стеклянные банки, торгуя у городского рынка, но не на его территории.

Житель области пытался обжаловать решение административной комиссии в суде, однако безуспешно.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьторговля

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