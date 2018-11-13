Житель Ливен совершил мошенничество, чтобы получить потребительский кредит
13.11.2018
Об этом сообщает прокуратура.
Мужчина сообщил в банк недостоверные сведения о своей работе и зарплате. В действительности он не имел ни того, ни другого. Обман позволил ему получить кредит в 38 тысяч рублей и приобрести ноутбук.
Дело о мошенничестве рассматривал Ливенский районный суд. Он признал орловца виновным и приговорил к 260 часам обязательных работ.Также ему предстоит полностью возместить нанесённый материальный ущерб.
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