Житель Ливен совершил ДТП и получил пять с половиной лет колонии-поселения

Приговор виновнику аварии вынес районный суд.

Также суд лишил мужчину права на управление транспортными средствами на три года.

ДТП произошло в Ливнах 3 июня этого года. На Заливенской улице столкнулись «Нива» и «десятка». Пассажир ВАЗа погиб.

Как выяснило следствие, водитель «Нивы» не только не имел права управлять транспортом, но и сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии. В результате он выехал на «встречку», что и привело к ДТП.