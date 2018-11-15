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Орел15.11.2018 Четверг 11:28
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Житель Ливен совершил ДТП и получил пять с половиной лет колонии-поселения

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15.11.2018

Приговор виновнику аварии вынес районный суд.

Также суд лишил мужчину права на управление транспортными средствами на три года.

ДТП произошло в Ливнах 3 июня этого года. На Заливенской улице столкнулись «Нива» и «десятка». Пассажир ВАЗа погиб.

Как выяснило следствие, водитель «Нивы» не только не имел права управлять транспортом, но и сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии. В результате он выехал на «встречку», что и привело к ДТП.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПЛивны

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