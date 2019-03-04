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Житель города Ливны погиб во время пожара во времянке

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04.03.2019

ЧП произошло 2 марта около 3:30 на улице Фрунзе. Загорелась летняя кухня. О пожаре в службу спасения сообщил таксист, проезжавший мимо и заметивший дым.

Когда пожарные прибыли на место, кровля здания уже обрушилась внутрь.

В результате ЧП погиб единственный житель этого строения — мужчина 1963 года рождения. Судя по всему, в момент пожара он спал, потом, почувствовав неладное, проснулся, однако после потерял сознание и не успел выбраться наружу. Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».

Родственники погибшего жили рядом.

В летней кухне было электричество. Строение отапливалось дровами. Однако в ночь перед пожаром печь не топили.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность с огнём при курении.

Теги:ОрёлОрловская область

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