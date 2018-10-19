Житель города Ливны отсудил у салона связи 72 тысячи 600 рублей
19.10.2018
Деньги взыскали по суду.
Об этом сообщает сайт «Уездный город».
Житель области приобрёл в салоне смартфон за 43 тысячи. Однако товар оказался с дефектами.
Орловец сдал его обратно в салон для проведения гарантийного ремонта. Ремонт не сделали, более того, на телефоне появилось повреждение, которого раньше не было. После этого покупатель оформил претензию с требованием устанить новый дефект, а также всё-таки провести ремонт по гарантии, но получил отказ.
Правды пришлось добиваться в суде.
В итоговую сумму, которую теперь взыщут с компании, вошла неустойка, возмещение морального вреда и штраф.
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