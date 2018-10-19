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Орел19.10.2018 Пятница 17:02
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  3. Житель города Ливны отсудил у салона связи 72 тысячи 600 рублей

Житель города Ливны отсудил у салона связи 72 тысячи 600 рублей

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19.10.2018

Деньги взыскали по суду.

Об этом сообщает сайт «Уездный город».

Житель области приобрёл в салоне смартфон за 43 тысячи. Однако товар оказался с дефектами.

Орловец сдал его обратно в салон для проведения гарантийного ремонта. Ремонт не сделали, более того, на телефоне появилось повреждение, которого раньше не было. После этого покупатель оформил претензию с требованием устанить новый дефект, а также всё-таки провести ремонт по гарантии, но получил отказ.

Правды пришлось добиваться в суде.

В итоговую сумму, которую теперь взыщут с компании, вошла неустойка, возмещение морального вреда и штраф.

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