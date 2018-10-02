Житель Глазуновского района расстрелял из охотничьего ружья свой автомобиль

Глазуновский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчина прилюдно расстрелял собственный автомобиль. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Как установил суд, орловец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раз не меньше пятнадцати выстрелил в свою машину из охотничьего ружья.

Разрешение на хранение и ношение оружия у осужденного в тот момент имелось. Однако свой поступок он совершил в общественном месте и в дневное время.

В итоге суд приговорил мужчину к году исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов заработной платы.

Кроме того, у осуждённого изъяли ружье и аннулировали разрешение на его хранение и ношение.