Житель Глазуновского района расстрелял из охотничьего ружья свой автомобиль
02.10.2018
Глазуновский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчина прилюдно расстрелял собственный автомобиль. Об этом сообщили в прокуратуре области.
Как установил суд, орловец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раз не меньше пятнадцати выстрелил в свою машину из охотничьего ружья.
Разрешение на хранение и ношение оружия у осужденного в тот момент имелось. Однако свой поступок он совершил в общественном месте и в дневное время.
В итоге суд приговорил мужчину к году исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов заработной платы.
Кроме того, у осуждённого изъяли ружье и аннулировали разрешение на его хранение и ношение.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49586
Другие новости раздела
02.10.2018
В Орловской области прошёл первый в истории региональный чемпионат по автомобильному туризму на короткой дистанции
$ USD65.2221(-0.35)03.10
€ EUR75.2272(-0.76)03.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют