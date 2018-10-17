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  3. Житель Болховского района нашёл в огороде артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны

Житель Болховского района нашёл в огороде артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны

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17.10.2018

Калибр боеприпаса составил 76 миллиметров. Об этом сообщает региональное Управление МЧС.

Специалисты «чрезвычайного ведомства», приехав на вызов, изъяли снаряд и уничтожили его.

Всем, кто столкнётся с подобными находками, необходимо оперативно звонить на единый телефон спасательной службы 112.

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