Житель Болховского района нашёл в огороде артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны
17.10.2018
Калибр боеприпаса составил 76 миллиметров. Об этом сообщает региональное Управление МЧС.
Специалисты «чрезвычайного ведомства», приехав на вызов, изъяли снаряд и уничтожили его.
Всем, кто столкнётся с подобными находками, необходимо оперативно звонить на единый телефон спасательной службы 112.
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