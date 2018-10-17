Житель Болховского района нашёл в огороде артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны

Калибр боеприпаса составил 76 миллиметров. Об этом сообщает региональное Управление МЧС.

Специалисты «чрезвычайного ведомства», приехав на вызов, изъяли снаряд и уничтожили его.

Всем, кто столкнётся с подобными находками, необходимо оперативно звонить на единый телефон спасательной службы 112.