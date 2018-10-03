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  3. Жилинспекция выявила 61 нарушение при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону

Жилинспекция выявила 61 нарушение при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону

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03.10.2018

В Орловской области жилищная инспекция держит на особом контроле вопрос подготовки многоквартирных жилых домов к отопительному сезону.

К настоящему моменту областное Управление провело восемьдесят одну внеплановую выездную проверку готовности жилищного фонда к эксплуатации в холодный период.

По результатам надзорных мероприятий выдано шестьдесят одно предписание на устранение выявленных нарушений.

Как сообщает правительство области, руководители управляющих организаций принимают своевременные меры по устранению выявленных нарушений.

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