Жилинспекция выявила 61 нарушение при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону

В Орловской области жилищная инспекция держит на особом контроле вопрос подготовки многоквартирных жилых домов к отопительному сезону.

К настоящему моменту областное Управление провело восемьдесят одну внеплановую выездную проверку готовности жилищного фонда к эксплуатации в холодный период.

По результатам надзорных мероприятий выдано шестьдесят одно предписание на устранение выявленных нарушений.

Как сообщает правительство области, руководители управляющих организаций принимают своевременные меры по устранению выявленных нарушений.