Жилинспекция оштрафовала орловских коммунальщиков
13.11.2018
К ответственности привлечены должностные лица управляющих организаций ООО «УК ЖЭУ № 22» и ООО «УК ЖЭУ № 26».
Причиной стали нарушения, выявленные после проверок, проведённых на основании обращений жильцов домов по Рощинской, 9, и по Металлургов, 27.
Как выяснилось, общедомовое имущество в этих зданиях находится в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. В частности, подвальные помещения оказались захламлены и затоплены, в плачевном состоянии находились и мусоропроводы.
Каждого из виновных должностных лиц оштрафовали на 25 тысяч рублей.
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