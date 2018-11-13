Жилинспекция оштрафовала орловских коммунальщиков

К ответственности привлечены должностные лица управляющих организаций ООО «УК ЖЭУ № 22» и ООО «УК ЖЭУ № 26».

Причиной стали нарушения, выявленные после проверок, проведённых на основании обращений жильцов домов по Рощинской, 9, и по Металлургов, 27.

Как выяснилось, общедомовое имущество в этих зданиях находится в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. В частности, подвальные помещения оказались захламлены и затоплены, в плачевном состоянии находились и мусоропроводы.

Каждого из виновных должностных лиц оштрафовали на 25 тысяч рублей.