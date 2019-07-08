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Жестокое убийство произошло в микрорайоне Орла

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08.07.2019

60-летнюю женщину зарезали у микрорайона «Болховский». Это произошло 7 июля утром. Пенсионерка отправилась на пробежку. Через некоторое время она перестала отвечать на звонки.

Вскоре её тело с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в лесополосе рядом с жилыми домами. Личные вещи убитой исчезли. Об этом сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводятся все необходимые мероприятия.

Теги:ОрёлОрловская область

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