Жестокое убийство произошло в микрорайоне Орла

60-летнюю женщину зарезали у микрорайона «Болховский». Это произошло 7 июля утром. Пенсионерка отправилась на пробежку. Через некоторое время она перестала отвечать на звонки.

Вскоре её тело с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в лесополосе рядом с жилыми домами. Личные вещи убитой исчезли. Об этом сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводятся все необходимые мероприятия.