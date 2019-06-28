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Орел28.06.2019 Пятница 11:24
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Жестокий поединок двух собак в Орле закончился заявлением в полицию

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28.06.2019

В Орле на территории вуза произошёл «поединок» собак — сторожевой, охранявшей здание образовательного учреждения, и ещё одной — предположительно, бойцовой породы. Сторожевой пёс по кличке Барон погиб в результате полученных травм. После этого сотрудники вуза написали заявление в правоохранительные органы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как сообщает СМИ, инцидент случился на выходных в ночное время суток на закрытой территории.

Теги:ОрёлОрловская область

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