Жестокий поединок двух собак в Орле закончился заявлением в полицию

В Орле на территории вуза произошёл «поединок» собак — сторожевой, охранявшей здание образовательного учреждения, и ещё одной — предположительно, бойцовой породы. Сторожевой пёс по кличке Барон погиб в результате полученных травм. После этого сотрудники вуза написали заявление в правоохранительные органы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как сообщает СМИ, инцидент случился на выходных в ночное время суток на закрытой территории.