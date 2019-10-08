Жертвой орловского моста стал брянский грузовик
08.10.2019
Под Александровским мостом снова застрял грузовой автомобиль. На этот раз — с брянскими номерами.
Происшествие случилось 7 октября.
С начала года в Орле именно на этом месте произошло свыше 10 однотипных случаев. Примерно в июне у моста установили дорожный знак «Ограничение высоты». Однако выяснилось, что и это не всегда может остановить водителей.
Фото: группа «ДТП ОРЕЛ и автохамы» «Вконтакте»
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