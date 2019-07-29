Женщина-водитель врезалась в фуру в Орле

Авария случилась на Итальянской улице 28 июля. Столкнулись «Лада Калина» и фура Mercedes-Benz с полуприцепом Schwarzmuller. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель «Лады» (женщина 1963 года рождения), разворачиваясь, допустила столкновение с фурой. В результате её машина перевернулась, а сама женщина получила телесные повреждения.

Водителя доставили в больницу имени Семашко и госпитализировали.