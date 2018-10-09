Женская сборная «ОрёлГУ» выбыла из Кубка России по мини-футболу

Об этом сообщает «Орёлспорт».

Матч, который решил судьбу орловчанок на турнире, проходил в Подмосковье. Наши футболистки играли с командой «Снежана-Котельники».

Итог хоть и не оказался разгромным для орловчанок (5:3 не в нашу пользу), но не позволил им продолжить борьбу за кубок.

Между тем, уже 12-го октября футболистки «ОрёлГУ» проведут первый матч Чемпионата России. Они сыграют в Пензе с местной командой «Лагуна-УОР».