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Орел09.10.2018 Вторник 10:34
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  3. Женская сборная «ОрёлГУ» выбыла из Кубка России по мини-футболу

Женская сборная «ОрёлГУ» выбыла из Кубка России по мини-футболу

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09.10.2018

Об этом сообщает «Орёлспорт».

Матч, который решил судьбу орловчанок на турнире, проходил в Подмосковье. Наши футболистки играли с командой «Снежана-Котельники».

Итог хоть и не оказался разгромным для орловчанок (5:3 не в нашу пользу), но не позволил им продолжить борьбу за кубок.

Между тем, уже 12-го октября футболистки «ОрёлГУ» проведут первый матч Чемпионата России. Они сыграют в Пензе с местной командой «Лагуна-УОР».

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