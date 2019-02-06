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Орел06.02.2019 Среда 14:35
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  3. Железнодорожный районный суд Орла приговорил Денниса Кристенсена к 6 годам колонии общего режима

Железнодорожный районный суд Орла приговорил Денниса Кристенсена к 6 годам колонии общего режима

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06.02.2019

Судья, вынося решение, отметил, что приговаривает подсудимого «к минимальному наказанию». Обвинение просило для Кристенсена на полгода больше. Об этом сообщают «Орловские новости».

Гражданин Дании Деннис Кристенсен был задержан в мае 2017 года. С этого момента он находился в СИЗО. Сегодня суд признал его виновным в том, что он, достоверно зная о запрете Местной Религиозной Организации «Свидетели Иеговы — Орёл», продолжал руководить ей, проводить собрания и богослужения, а также распространять религиозную литературу (в том числе, признанную экстремистской).

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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