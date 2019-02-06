Железнодорожный районный суд Орла приговорил Денниса Кристенсена к 6 годам колонии общего режима

Судья, вынося решение, отметил, что приговаривает подсудимого «к минимальному наказанию». Обвинение просило для Кристенсена на полгода больше. Об этом сообщают «Орловские новости».

Гражданин Дании Деннис Кристенсен был задержан в мае 2017 года. С этого момента он находился в СИЗО. Сегодня суд признал его виновным в том, что он, достоверно зная о запрете Местной Религиозной Организации «Свидетели Иеговы — Орёл», продолжал руководить ей, проводить собрания и богослужения, а также распространять религиозную литературу (в том числе, признанную экстремистской).