«Зелёный патруль» снял ролик об орловском мусорном полигоне
15.11.2018
Экологи-общественники побывали на полигоне на Итальянской улице, куда свозят отходы со всего областного центра.
Полигон эксплуатируется компанией ОПЭК.
Участники общественной организации обратили внимание на ряд важных проблем: по их словам, полигон работает без необходимых разрешительных документов. Кроме того, отходы, вопреки законодательству, постепенно «захватывают» и соседние территории, «продвигаясь» на сотни метров. Также экологи обнаружили на полигоне около 30 тысяч тонн ванадия.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50612
Другие новости раздела
15.11.2018
В мэрии Орла наградили победителя и призёров олимпиады по предпринимательству среди школьников
$ USD66.6159(-1.38)16.11
€ EUR75.5358(-1.22)16.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?