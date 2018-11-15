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Орел15.11.2018 Четверг 19:39
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  3. «Зелёный патруль» снял ролик об орловском мусорном полигоне

«Зелёный патруль» снял ролик об орловском мусорном полигоне

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15.11.2018

Экологи-общественники побывали на полигоне на Итальянской улице, куда свозят отходы со всего областного центра.

Полигон эксплуатируется компанией ОПЭК.

Участники общественной организации обратили внимание на ряд важных проблем: по их словам, полигон работает без необходимых разрешительных документов. Кроме того, отходы, вопреки законодательству, постепенно «захватывают» и соседние территории, «продвигаясь» на сотни метров. Также экологи обнаружили на полигоне около 30 тысяч тонн ванадия.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьэкология

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