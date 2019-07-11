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Орел11.07.2019 Четверг 11:34
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«Зелёные человечки» исчезли с улиц Орла

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11.07.2019

Фигуры зелёного цвета и разноцветные урны для раздельного сбора мусора убрали с улиц Заводского района.

Месяц назад компания «Экоград» разместила их в 17 точках. Однако прогрессивный эксперимент пришлось свернуть по требованию городской администрации.

Мэрия потребовала от «Экограда» демонтировать всех зелёных человечков в течение трёх часов.

Теги:ОрёлОрловская область

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