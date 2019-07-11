«Зелёные человечки» исчезли с улиц Орла

Фигуры зелёного цвета и разноцветные урны для раздельного сбора мусора убрали с улиц Заводского района.

Месяц назад компания «Экоград» разместила их в 17 точках. Однако прогрессивный эксперимент пришлось свернуть по требованию городской администрации.

Мэрия потребовала от «Экограда» демонтировать всех зелёных человечков в течение трёх часов.