«Зелёные человечки» исчезли с улиц Орла
11.07.2019
Фигуры зелёного цвета и разноцветные урны для раздельного сбора мусора убрали с улиц Заводского района.
Месяц назад компания «Экоград» разместила их в 17 точках. Однако прогрессивный эксперимент пришлось свернуть по требованию городской администрации.
Мэрия потребовала от «Экограда» демонтировать всех зелёных человечков в течение трёх часов.
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