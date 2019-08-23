«Зелёная роща» проводит в Орле эксперимент
23.08.2019
Региональный оператор по обращению с ТКО реализует пилотный проект по установке современных контейнерных площадок в областном центре. Одна из них уже оборудована рядом с офисом «Зелёной рощи» на Щепной площади, 1.
Кроме того, площадки оборудуют на улицах З-й Курской, 74, и Паровозной, 69, а также в переулке Аптечном, 2.
Проект оплачивается из внебюджетных источников.
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