«Зелёная роща» проводит в Орле эксперимент

Региональный оператор по обращению с ТКО реализует пилотный проект по установке современных контейнерных площадок в областном центре. Одна из них уже оборудована рядом с офисом «Зелёной рощи» на Щепной площади, 1.

Кроме того, площадки оборудуют на улицах З-й Курской, 74, и Паровозной, 69, а также в переулке Аптечном, 2.

Проект оплачивается из внебюджетных источников.