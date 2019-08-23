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«Зелёная роща» проводит в Орле эксперимент

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23.08.2019

Региональный оператор по обращению с ТКО реализует пилотный проект по установке современных контейнерных площадок в областном центре. Одна из них уже оборудована рядом с офисом «Зелёной рощи» на Щепной площади, 1.

Кроме того, площадки оборудуют на улицах З-й Курской, 74, и Паровозной, 69, а также в переулке Аптечном, 2.

Проект оплачивается из внебюджетных источников.

Теги:ОрёлОрловская областьмусорТКОЗелёная рощаконтейнерыплощадки

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