«Зелёная роща» потратит на «Балтийский лизинг» около пяти с половиной миллионов рублей

Региональный оператор по обращению с ТКО заключил с ООО «Балтийский лизинг» два договора финансовой аренды. «Зелёная роща» арендует две иномарки KIA (модели Optima UEFA и Prime Prestige 2.2 GRDi).

Это обойдётся УК в 2 миллиона 293 тысячи 523 рубля и 3 миллиона 163 тысячи 816 рублей соответственно (не считая копеек). Такая информация размещена на сайте госзакупок.