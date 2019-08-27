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«Зелёная роща» потратит на «Балтийский лизинг» около пяти с половиной миллионов рублей

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27.08.2019

Региональный оператор по обращению с ТКО заключил с ООО «Балтийский лизинг» два договора финансовой аренды. «Зелёная роща» арендует две иномарки KIA (модели Optima UEFA и Prime Prestige 2.2 GRDi).

Это обойдётся УК в 2 миллиона 293 тысячи 523 рубля и 3 миллиона 163 тысячи 816 рублей соответственно (не считая копеек). Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Теги:ОрёлОрловская областьЗелёная рощаЗеленая рощаавтомобилииномарки

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