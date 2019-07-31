Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.07.2019 Среда 13:21
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Зелёная роща» прокомментировала ситуацию на Троицком кладбище Орла

«Зелёная роща» прокомментировала ситуацию на Троицком кладбище Орла

Версия для печати

31.07.2019

Как сообщил региональный оператор по обращению с ТКО, между управляющей компанией «Зелёная роща» и ООО «МРСК «Орёлстрой» заключён договор № 2839 от 01.04.2019 года. Предметом договора является оказание услуг по вывозу ТКО с кладбищ города Орла, в том числе с Троицкого кладбища.

Согласно условиям договора, вывоз отходов объемом два бункера по 8 кубических метров осуществляется по четвергам. По условиям муниципального контракта, заключённого между МКУ «УКХ г. Орла» и МРСК «Орёлстрой», подрядчиком (помимо обязанностей по сбору ТКО на территории кладбищ) осуществляется установка ёмкостей для сбора ТКО, в которые он обязан складировать собранные отходы.

Однако, 15 июля подрядчиком были убраны бункеры для сбора отходов. Соответственно, вывоз ТКО с территории Троицкого кладбища перевозчиком «Зелёной рощи» не осуществлялся — по причине отсутствия технической возможности.

МРСК «Орёлстрой» направил в адрес регионального оператора уведомление о расторжении договора в связи с тем, что ими инициирована процедура расторжения в одностороннем порядке муниципального контракта на содержание кладбищ города Орла.

Региональный оператор готов возобновить вывоз ТКО после принятия Управлением коммунального хозяйства города Орла мер по установке ёмкостей для сбора ТКО и заключения договора на вывоз отходов.

Ранее стало известно о том, что на Троицком кладбище Орла стремительно скапливается мусор.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56328

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.07.2019

«Братья-сказочники» будут выступать перед орловчанами не менее часа

31.07.2019

На главной улице Орла обустроят тротуары

31.07.2019

Орловских пчёл спасёт ГЛОНАСС

31.07.2019

Орловский Следственный комитет проверяет информацию федерального телеканала

31.07.2019

Права орловских «дольщиков» защитит новая специальная организация

$ USD63.3791(-0.14)31.07
€ EUR70.598(-0.04)31.07

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online