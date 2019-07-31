«Зелёная роща» прокомментировала ситуацию на Троицком кладбище Орла

Как сообщил региональный оператор по обращению с ТКО, между управляющей компанией «Зелёная роща» и ООО «МРСК «Орёлстрой» заключён договор № 2839 от 01.04.2019 года. Предметом договора является оказание услуг по вывозу ТКО с кладбищ города Орла, в том числе с Троицкого кладбища.

Согласно условиям договора, вывоз отходов объемом два бункера по 8 кубических метров осуществляется по четвергам. По условиям муниципального контракта, заключённого между МКУ «УКХ г. Орла» и МРСК «Орёлстрой», подрядчиком (помимо обязанностей по сбору ТКО на территории кладбищ) осуществляется установка ёмкостей для сбора ТКО, в которые он обязан складировать собранные отходы.

Однако, 15 июля подрядчиком были убраны бункеры для сбора отходов. Соответственно, вывоз ТКО с территории Троицкого кладбища перевозчиком «Зелёной рощи» не осуществлялся — по причине отсутствия технической возможности.

МРСК «Орёлстрой» направил в адрес регионального оператора уведомление о расторжении договора в связи с тем, что ими инициирована процедура расторжения в одностороннем порядке муниципального контракта на содержание кладбищ города Орла.

Региональный оператор готов возобновить вывоз ТКО после принятия Управлением коммунального хозяйства города Орла мер по установке ёмкостей для сбора ТКО и заключения договора на вывоз отходов.

Ранее стало известно о том, что на Троицком кладбище Орла стремительно скапливается мусор.