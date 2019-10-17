«Зелёная роща» может повысить тарифы на вывоз мусора

Руководство регионального оператора по обращению с ТКО подготовило документацию для участия в торгах на транспортировку отходов по новым тарифам. Стоимость услуги может вырасти на 4%. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов.

В то же время глава «УК «Зелёная роща» Александр Ворожбит отметил, что говорить о повышении как о свершившемся факте преждевременно.