«Зебра» не спасла орловчанина от ДТП
15.08.2019
Авария случилась 14 августа примерно в 09:30 в Орле на улице Лескова. 28-летний орловчанин, переходя проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, попал под колёса иномарки.
Его сбил 39-летний водитель Toyota RAV4. Машина поворачивала направо. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Пешехода получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.
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