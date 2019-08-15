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«Зебра» не спасла орловчанина от ДТП

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15.08.2019

Авария случилась 14 августа примерно в 09:30 в Орле на улице Лескова. 28-летний орловчанин, переходя проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, попал под колёса иномарки.

Его сбил 39-летний водитель Toyota RAV4. Машина поворачивала направо. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Пешехода получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.

Теги:ОрёлОрловская областьДТПпешеходы

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