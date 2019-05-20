Здание Орловского театра кукол отремонтируют по федеральной программе
20.05.2019
Программа посвящена всероссийскому Году театра.
Поручение о подготовке проекта и сметы будущего ремонта, которые необходимы для попадания в программу, дал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов. Эту работу необходимо сделать в текущем и следующем годах.
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