Здание Орловского театра кукол отремонтируют по федеральной программе

Программа посвящена всероссийскому Году театра.

Поручение о подготовке проекта и сметы будущего ремонта, которые необходимы для попадания в программу, дал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов. Эту работу необходимо сделать в текущем и следующем годах.