Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.05.2019 Понедельник 16:53
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Здание Орловского театра кукол отремонтируют по федеральной программе

Здание Орловского театра кукол отремонтируют по федеральной программе

Версия для печати

20.05.2019

Программа посвящена всероссийскому Году театра.

Поручение о подготовке проекта и сметы будущего ремонта, которые необходимы для попадания в программу, дал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов. Эту работу необходимо сделать в текущем и следующем годах.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54702

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.05.2019

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью мужчины на территории птицефабрики в Орловском районе

20.05.2019

«Народный фронт» предложил администрации Орла установить дорожный знак на проезде под Ленинским мостом

20.05.2019

Строительство детских садов в Орловской области продолжается в соответствии с графиками работ

20.05.2019

Экс-сотрудника Управления ФСИН по Орловской области оштрафовали на 2 миллиона рублей

20.05.2019

Росгвардия задержала несовершеннолетних, подозреваемых в похищении телефонного кабеля

$ USD64.4888(-0.14)21.05
€ EUR71.9631(-0.28)21.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online