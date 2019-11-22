Здание главного МФЦ Орловской области снова начали отапливать
22.11.2019
Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Ранее директор центра Игорь Азаров рассказал, что здание, расположенное в Орле на улице Ленина, 1, отключили от отопления в связи с долгами типографии «Труд».
По данным СМИ, на настоящий момент задолженность погашена.
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