Здание главного МФЦ Орловской области снова начали отапливать

Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Ранее директор центра Игорь Азаров рассказал, что здание, расположенное в Орле на улице Ленина, 1, отключили от отопления в связи с долгами типографии «Труд».

По данным СМИ, на настоящий момент задолженность погашена.