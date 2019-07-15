Заявки на губернаторский конкурс направили около 100 молодых орловчан
15.07.2019
Таковы итоги первой недели мероприятия.
Конкурс «Молодые кадры Орловщины» проводится во второй раз. Участвовать в нём могут жители Орловской области в возрасте до 45 лет, которые хотят попробовать себя на ответственных постах. Победители займут руководящие должности в органах государственной и мунципальной власти и на госпредприятиях.
Чтобы подать заявку, нужно до 1 августа зарегистрироваться на официальном портале Орловской области, представить на суд жюри видеоролик-автопрезентацию и пройти заочное тестирование. Для следующего этапа отберут около 80 человек.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55966
Другие новости раздела
15.07.2019
Орловский пожарный пострадал на выезде
$ USD63.0204(+0.03)13.07
€ EUR71.011413.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?