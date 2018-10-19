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Орел19.10.2018 Пятница 17:02
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  3. Завтра в Урицком районе посадят 3000 дубов

Завтра в Урицком районе посадят 3000 дубов

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19.10.2018

Это мероприятие станет частью всероссийской акции «Живи, лес».

В акции примет участие первый заместитель председателя правительства области по АПК Дмитрий Бутусов.

Новые деревья посадят у посёлка Сеножатное.

Кстати, дуб для этого выбрали не случайно, а в связи с юбилеем Тургенева. Это дерево, под которым любил отдыхать писатель, прочно связано с его образом.

Всего этой осенью в регионе посадят 50 тысяч новых деревьев, в том числе сосны, ели, каштаны, рябины и липы.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50001

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