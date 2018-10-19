Завтра в Урицком районе посадят 3000 дубов

Это мероприятие станет частью всероссийской акции «Живи, лес».

В акции примет участие первый заместитель председателя правительства области по АПК Дмитрий Бутусов.

Новые деревья посадят у посёлка Сеножатное.

Кстати, дуб для этого выбрали не случайно, а в связи с юбилеем Тургенева. Это дерево, под которым любил отдыхать писатель, прочно связано с его образом.

Всего этой осенью в регионе посадят 50 тысяч новых деревьев, в том числе сосны, ели, каштаны, рябины и липы.