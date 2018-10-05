Завтра в ТМК ГРИНН состоятся Всероссийские соревнования по карате на кубок Орла
05.10.2018
В церемонии открытия примет участие заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов.
Соревнования соберут в Орле примерно 800 участников из двадцати регионов. Они разыграют 39 комплектов наград.
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