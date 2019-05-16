Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел16.05.2019 Четверг 15:55
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В России стартовал ежегодный онлайн-зачёт по финансовой грамотности

В России стартовал ежегодный онлайн-зачёт по финансовой грамотности

Версия для печати

16.05.2019

Мероприятие завершится 29 мая.

Для участия в зачёте нужно пройти регистрацию на сайте проекта и ответить на 30 вопросов теста. В этом году пользователи могут выбирать уровень сложности вопросов. В ряде случаев им придётся не только выбирать из предлагаемых вариантов ответа, но и давать развёрнутые пояснения своими словами.

Каждый, кто правильно ответит на 23 вопроса за 60 минут, получит индивидуальный сертификат.

Акция впервые проводилась в минувшем году. Тогда тест прошли примерно 300 тысяч человек, причём не только россияне, но и жители Великобритании, Франции, Бельгии и Сербии.

Акцию организуют Банк России и Агентство стратегических инициатив.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54612

Добавил новость: 

Другие новости раздела

16.05.2019

Администрация Орла опубликовала список аварийных домов, которые расселят в этом и следующем годах

16.05.2019

В Ливнах по финансовым причинам приостановлено действие программы «Доступная среда» на 2019 год

16.05.2019

В эту субботу орловские музеи примут участие во всероссийской акции

16.05.2019

Представитель Орловской области принял участие в Московском академическом экономическом форуме

16.05.2019

В Орловской области готовность кадров, привлекаемых к проведению ЕГЭ, составляет 100%

$ USD64.5598(-0.29)17.05
€ EUR72.3651(-0.32)17.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online