В России стартовал ежегодный онлайн-зачёт по финансовой грамотности
16.05.2019
Мероприятие завершится 29 мая.
Для участия в зачёте нужно пройти регистрацию на сайте проекта и ответить на 30 вопросов теста. В этом году пользователи могут выбирать уровень сложности вопросов. В ряде случаев им придётся не только выбирать из предлагаемых вариантов ответа, но и давать развёрнутые пояснения своими словами.
Каждый, кто правильно ответит на 23 вопроса за 60 минут, получит индивидуальный сертификат.
Акция впервые проводилась в минувшем году. Тогда тест прошли примерно 300 тысяч человек, причём не только россияне, но и жители Великобритании, Франции, Бельгии и Сербии.
Акцию организуют Банк России и Агентство стратегических инициатив.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54612
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