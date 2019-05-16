В России стартовал ежегодный онлайн-зачёт по финансовой грамотности

Мероприятие завершится 29 мая.

Для участия в зачёте нужно пройти регистрацию на сайте проекта и ответить на 30 вопросов теста. В этом году пользователи могут выбирать уровень сложности вопросов. В ряде случаев им придётся не только выбирать из предлагаемых вариантов ответа, но и давать развёрнутые пояснения своими словами.

Каждый, кто правильно ответит на 23 вопроса за 60 минут, получит индивидуальный сертификат.

Акция впервые проводилась в минувшем году. Тогда тест прошли примерно 300 тысяч человек, причём не только россияне, но и жители Великобритании, Франции, Бельгии и Сербии.

Акцию организуют Банк России и Агентство стратегических инициатив.