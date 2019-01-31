Сегодня в прямой эфир телеканала "Первый областной" выйдет "Актуальное интервью" с начальником отдела транспорта администрации Орла
31.01.2019
«Актуальное интервью» с Вадимом Хрипуновым начнётся в 20 часов.
Параллельно программа будет транслироваться на волнах «Экспресс-радио Орёл».
Задать свои вопросы гостю можно будет как во время эфира (по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/52478
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