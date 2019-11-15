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Орел15.11.2019 Пятница 18:10
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  3. Завтра в Орле вновь пройдет благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных»

Завтра в Орле вновь пройдет благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных»

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15.11.2019

Музыка в поддержку братьев наших меньших зазвучит в областном центре второй год подряд. Наряду с Орлом акцию организуют в 80 городах страны. Место проведения — клуб «Герц». Перед концертом пройдет сбор вторсырья на входе в здание. В 18:00 будет организована фотосессия с собаками. В 19:00 начнется рок-концерт. Сыграют Heavy Raid, Пилоты-Бегемоты, Смотрители, Revolt, Chop in Hauer. В рамках фестиваля посетители смогут приобрести различные сувениры. Собранные средства пойдут на лечение и стерилизацию бездомных животных. Также любой желающий может передать организаторам корма и лекарства для кошек и собак.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58431

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