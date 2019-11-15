Завтра в Орле вновь пройдет благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных»
15.11.2019
Музыка в поддержку братьев наших меньших зазвучит в областном центре второй год подряд. Наряду с Орлом акцию организуют в 80 городах страны. Место проведения — клуб «Герц». Перед концертом пройдет сбор вторсырья на входе в здание. В 18:00 будет организована фотосессия с собаками. В 19:00 начнется рок-концерт. Сыграют Heavy Raid, Пилоты-Бегемоты, Смотрители, Revolt, Chop in Hauer. В рамках фестиваля посетители смогут приобрести различные сувениры. Собранные средства пойдут на лечение и стерилизацию бездомных животных. Также любой желающий может передать организаторам корма и лекарства для кошек и собак.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58431
Другие новости раздела
15.11.2019
Бланки переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года утверждены федеральным правительством
$ USD63.8881(-0.32)16.11
€ EUR70.4111(-0.27)16.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?