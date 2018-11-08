Завтра в Орле в театре «Русский стиль» состоится премьера спектакля "Лаврецкий"

Постановка основана на романе Тургенева «Дворянское гнездо».

Премьера приурочена к юбилею писателя.

Режиссёр спектакля — Валерий Симоненко. В главных ролях заняты Владимир Верижников, Любовь Литвиненко и Александр Столяров.

В постановке предполагается дать современное прочтение тургеневского произведения.