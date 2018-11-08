Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.11.2018 Четверг 15:14
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Завтра в Орле в театре «Русский стиль» состоится премьера спектакля "Лаврецкий"

Завтра в Орле в театре «Русский стиль» состоится премьера спектакля "Лаврецкий"

Версия для печати

08.11.2018

Постановка основана на романе Тургенева «Дворянское гнездо».

Премьера приурочена к юбилею писателя.

Режиссёр спектакля — Валерий Симоненко. В главных ролях заняты Владимир Верижников, Любовь Литвиненко и Александр Столяров.

В постановке предполагается дать современное прочтение тургеневского произведения.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтеатрТургенев

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50381

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.11.2018

Глава администрации Орла предложил объединить школы, чтобы сократить расходы на образование

08.11.2018

Сегодня в Орловской области в реке Цон нашли тело мужчины

08.11.2018

Завтра в Орле откроется Всероссийская художественная выставка, посвящённая юбилею Тургенева

08.11.2018

Спецпроект «Социальная корзина» поможет орловцам меньше тратить на продукты в торговых центрах

08.11.2018

В Орловской области пешеходы нарушают правила в четыре раза чаще водителей

$ USD66.2155(+0.12)09.11
€ EUR75.6711(-0.01)09.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online