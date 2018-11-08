Завтра в Орле в театре «Русский стиль» состоится премьера спектакля "Лаврецкий"
08.11.2018
Постановка основана на романе Тургенева «Дворянское гнездо».
Премьера приурочена к юбилею писателя.
Режиссёр спектакля — Валерий Симоненко. В главных ролях заняты Владимир Верижников, Любовь Литвиненко и Александр Столяров.
В постановке предполагается дать современное прочтение тургеневского произведения.
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