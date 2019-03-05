Завтра в Орле в областном краеведческом музее откроется выставка фотоклуба Выборгского ДК Санкт-Петербурга

Экспозиция под названием «Калейдоскоп» приурочена к 65-й годовщине основания клуба. Выставка составлена из лучших работ его участников. Всего на ней представлено около семидесяти снимков, сделанных в различных жанрах и манерах.

Открытие выставки состоится в 16:00. Посмотреть на работы петербургских фотографов можно будет в течение месяца.