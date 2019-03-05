Завтра в Орле в областном краеведческом музее откроется выставка фотоклуба Выборгского ДК Санкт-Петербурга
05.03.2019
Экспозиция под названием «Калейдоскоп» приурочена к 65-й годовщине основания клуба. Выставка составлена из лучших работ его участников. Всего на ней представлено около семидесяти снимков, сделанных в различных жанрах и манерах.
Открытие выставки состоится в 16:00. Посмотреть на работы петербургских фотографов можно будет в течение месяца.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53252
Другие новости раздела
05.03.2019
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в выездном совещании по вопросам реализации нацпроектов
05.03.2019
В рамках всех нацпроектов на развитие сельских территорий Орловской области выделят 3,5 миллиарда рублей
$ USD65.7956(-0.02)05.03
€ EUR74.7438(-0.06)05.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?