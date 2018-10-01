Завтра в Орле состоится встреча с художником Александром Кузнецовым
01.10.2018
Завтра в Орле состоится встреча с художником Александром Кузнецовым — Заслуженным работником Культуры РФ, Почетным работником высшего профессионального образования, членом Союза художников России, участником международных и всероссийских выставок.
Мероприятие под названием «Творческие импровизации Александра Кузнецова» пройдёт в «Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел». Начало в 16:00.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49529
Другие новости раздела
01.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с кандидатами, принимавшими участие в выборах главы региона
$ USD65.5745(-0.02)02.10
€ EUR75.9877(-0.24)02.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют