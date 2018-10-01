Завтра в Орле состоится встреча с художником Александром Кузнецовым — Заслуженным работником Культуры РФ, Почетным работником высшего профессионального образования, членом Союза художников России, участником международных и всероссийских выставок.

Мероприятие под названием «Творческие импровизации Александра Кузнецова» пройдёт в «Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел». Начало в 16:00.