Завтра в Орле состоится "Всероссийский слёт социальных предпринимателей"

Для участников слёта подготовлена обширная образовательная программа по механизмам финансовой поддержки социально ориентированных предпринимателей. Также состоится пленарное заседание.

В слёте участвуют представители трёх социальных фондов.

Информацией будут делиться 15 спикеров из различных регионов ЦФО.