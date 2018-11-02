Завтра в Орле состоится "Всероссийский слёт социальных предпринимателей"
02.11.2018
Для участников слёта подготовлена обширная образовательная программа по механизмам финансовой поддержки социально ориентированных предпринимателей. Также состоится пленарное заседание.
В слёте участвуют представители трёх социальных фондов.
Информацией будут делиться 15 спикеров из различных регионов ЦФО.
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