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Орел02.11.2018 Пятница 12:35
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Завтра в Орле состоится "Всероссийский слёт социальных предпринимателей"

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02.11.2018

Для участников слёта подготовлена обширная образовательная программа по механизмам финансовой поддержки социально ориентированных предпринимателей. Также состоится пленарное заседание.

В слёте участвуют представители трёх социальных фондов.

Информацией будут делиться 15 спикеров из различных регионов ЦФО.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50259

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