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Орел05.10.2018 Пятница 17:25
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Завтра в Орле состоится торжественное приведение к присяге сотрудников органов внутренних дел

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05.10.2018

Выпускники Юридического института станут полноправными сотрудниками полиции.

Церемония пройдёт прямо на площади Ленина в 11 часов.

Также в этот день в Орле откроют мемориальную доску в память о заслуженном юристе России — генерале-лейтенанте милиции Валерии Лукьянове. Его имя носит Юридический институт.

Памятный знак откроют на доме по Гуртьева, 6, где проживал Лукьянов, в 13 часов.

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