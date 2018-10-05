Завтра в Орле состоится торжественное приведение к присяге сотрудников органов внутренних дел

Выпускники Юридического института станут полноправными сотрудниками полиции.

Церемония пройдёт прямо на площади Ленина в 11 часов.

Также в этот день в Орле откроют мемориальную доску в память о заслуженном юристе России — генерале-лейтенанте милиции Валерии Лукьянове. Его имя носит Юридический институт.

Памятный знак откроют на доме по Гуртьева, 6, где проживал Лукьянов, в 13 часов.