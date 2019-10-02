Завтра в Орле состоится «серьёзный разговор» с разработчиками транспортной схемы
02.10.2019
Мэр Орла Василий Новиков обсудит спорные моменты с представителями «МосТрансПроекта», который занимался разработкой новой единой транспортной схемы областного центра и Орловского района.
Как пояснил Новиков, на встрече 3 октября планируется, в частности, поговорить о резком сокращении числа автобусных маршрутов и количества самих автобусов. Также вызывает вопросы сам узловой принцип новой схемы, который предполагает создание нескольких «узлов», где пассажиры будут пересаживаться с маршрута на маршрут. Под вопросом и дальнейшее успешное транспортное обслуживание нескольких новых микрорайонов Орла.
Также Новиков указал, что отдельного обсуждения требует и финансово-экономическая схема.
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