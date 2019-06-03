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Завтра в Орле состоится крупное мероприятие

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03.06.2019

Завтра в Орле состоится крупное мероприятие — «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», совместно с партнерами, при поддержке правительства проводит семинар на тему: «Участие представителей малого и среднего бизнеса в закупках». Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний. Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур. Планируется разобрать основные аспекты действующего законодательства в этой сфере, обсудить вопросы участия малых и средних предприятий в закупках крупнейших государственных корпораций. Мероприятие пройдет в малом зале областной администрации, начало в 11:00.

Теги:ОрёлОрловская Область

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