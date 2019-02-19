Завтра в Орле состоится акция «Пишу тебе письмо»
19.02.2019
Она пройдёт в музее Бунина (Георгиевский переулок, 1) в 14 часов.
В ходе мероприятия участники узнают много интересных фактов из истории почты, а также увидят старинные письменные принадлежности.
Заявки на участие в мероприятии принимаются по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/52956
Другие новости раздела
19.02.2019
В Орле в общественном транспорте разрешили оплачивать одной картой до пяти поездок за один раз
19.02.2019
В Орловской области могут создать специальную программу по поддержке малого предпринимательства в сельской местности
19.02.2019
В администрации Орловской области подписано соглашение о повышении финансового образования сельских учителей
$ USD66.2022(-0.04)20.02
€ EUR74.8151(-0.09)20.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?