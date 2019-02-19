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Орел19.02.2019 Вторник 17:08
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Завтра в Орле состоится акция «Пишу тебе письмо»

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19.02.2019

Она пройдёт в музее Бунина (Георгиевский переулок, 1) в 14 часов.

В ходе мероприятия участники узнают много интересных фактов из истории почты, а также увидят старинные письменные принадлежности.

Заявки на участие в мероприятии принимаются по телефону +7 (4862) 76-15-74.

Теги:ОрёлОрловская область

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