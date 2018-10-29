Завтра в Орле пройдут траурные церемонии в память о погибших в годы массовых политических репрессий.

Сбор желающих принять участие в мероприятиях состоится в 10 часов у гостиницы «Русь», а также на остановках общественного транспорта «Родина» и «Микрорайон».

В 11 часов 30 минут у Памятника жертвам политических репрессий на окраине Медведевского леса состоится траурная панихида, после чего желающие смогут возложить цветы к монументу.

Также запланированы возложения цветов к памятникам Горбатову и Поликарпову.

30-го октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата выбрана в память о голодовке, которую в этот день в 1974-м году начали узники мордовских и пермских лагерей.