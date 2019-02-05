Завтра в Орле пройдёт выездное заседание правления «Российского союза строителей»
05.02.2019
Заседание проведёт президент РСС Владимир Яковлев. Темами профессионального разговора станут капитальный ремонт, инвестиции в строительство, перспективы малоэтажного домостроения и преимущества многоэтажной застройки. Перед заседанием его участники совершат поездку по Орлу и, в частности, посетят Зареченский микрорайон.
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05.02.2019
Сегодня в Туле состоится заседание под руководством главы Минсельхоза РФ с участием представителей Орловской области
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