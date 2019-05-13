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Орел13.05.2019 Понедельник 13:46
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  3. Завтра в Орле пройдёт творческий вечер актёра театра и кино Геннадия Тахтабаева

Завтра в Орле пройдёт творческий вечер актёра театра и кино Геннадия Тахтабаева

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13.05.2019

Мероприятие состоится в театре «Русский стиль» в 19 часов.

Творческий вечер под названием «Когда рождается Любовь?» пройдёт в рамках проекта «Театр у камина». Геннадий Тахтабаев прочтёт для орловчан стихи Артюра Рембо, Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Саши Черного, Сергея Есенина, Александра Вертинского, а также свои собственные стихотворения.

Вход на вечер — свободный, но по предварительной записи. Записаться можно, позвонив по телефону 76-20-24.

Теги:ОрёлОрловская область

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