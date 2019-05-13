Завтра в Орле пройдёт творческий вечер актёра театра и кино Геннадия Тахтабаева
13.05.2019
Мероприятие состоится в театре «Русский стиль» в 19 часов.
Творческий вечер под названием «Когда рождается Любовь?» пройдёт в рамках проекта «Театр у камина». Геннадий Тахтабаев прочтёт для орловчан стихи Артюра Рембо, Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Саши Черного, Сергея Есенина, Александра Вертинского, а также свои собственные стихотворения.
Вход на вечер — свободный, но по предварительной записи. Записаться можно, позвонив по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/54542
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