Завтра в Орле пройдёт творческий вечер актёра театра и кино Геннадия Тахтабаева

Мероприятие состоится в театре «Русский стиль» в 19 часов.

Творческий вечер под названием «Когда рождается Любовь?» пройдёт в рамках проекта «Театр у камина». Геннадий Тахтабаев прочтёт для орловчан стихи Артюра Рембо, Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Саши Черного, Сергея Есенина, Александра Вертинского, а также свои собственные стихотворения.