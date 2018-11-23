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Орел23.11.2018 Пятница 12:10
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Завтра в Орле пройдёт специальное почтовое гашение в честь столетия орловского музея Тургенева

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23.11.2018

Мероприятие состоится в музее в 11:00.

Адрес учреждения — Орёл, улица Тургенева, дом 11.

Специальный штемпель, который будет действителен лишь один день (завтрашний), выпустил Орловский филиал компании «Почта России». На нём изображено здание музея Тургенева и указана дата его основания.

После спецгашения в музее штемпель перейдёт в пользование орловского Главпочтамта. Здесь его будут использовать по назначению лишь 24 ноября. Затем штемпель отправят в Центральный музей связи.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпочта россиимузей Тургеневаюбилей

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