Завтра в Орле пройдёт региональная конференция «Почечная недостаточность. Ранняя диагностика. Современное лечение»

Мероприятие состоится в бизнес-центре ТМК «ГРИНН» в 11 часов.

Среди приглашённых участников — губернатор Орловской области Андрей Клычков, руководители областного департамента здравоохранения, главы вузов Орла, а также врачи и пациенты. Об этом сообщает Московское городское научное общество терапевтов.