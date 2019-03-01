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Орел01.03.2019 Пятница 12:38
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  3. Завтра в Орле пройдёт региональная конференция «Почечная недостаточность. Ранняя диагностика. Современное лечение»

Завтра в Орле пройдёт региональная конференция «Почечная недостаточность. Ранняя диагностика. Современное лечение»

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01.03.2019

Мероприятие состоится в бизнес-центре ТМК «ГРИНН» в 11 часов.

Среди приглашённых участников — губернатор Орловской области Андрей Клычков, руководители областного департамента здравоохранения, главы вузов Орла, а также врачи и пациенты. Об этом сообщает Московское городское научное общество терапевтов.

Теги:ОрёлОрловская область

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