Завтра в Орле пройдёт новый матч регионального этапа «Ночной хоккейной лиги»

Игра состоится в 21 час 40 минут в центре «Ледовая арена» (Орёл, улица Зеленина, 4).

Силами померяются «Новосиль» и «Ледовая арена». Последняя из команд на данный момент является лидером турнирной таблицы.

Всего в этапе участвуют шесть команд. Игры «первого круга» завершатся 9 декабря.