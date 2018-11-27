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Орел27.11.2018 Вторник 11:53
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  3. Завтра в Орле пройдёт новый матч регионального этапа «Ночной хоккейной лиги»

Завтра в Орле пройдёт новый матч регионального этапа «Ночной хоккейной лиги»

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27.11.2018

Игра состоится в 21 час 40 минут в центре «Ледовая арена» (Орёл, улица Зеленина, 4).

Силами померяются «Новосиль» и «Ледовая арена». Последняя из команд на данный момент является лидером турнирной таблицы.

Всего в этапе участвуют шесть команд. Игры «первого круга» завершатся 9 декабря.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьспортхоккей

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