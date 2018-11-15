Завтра в Орле пройдёт митинг, посвящённый Всемирному Дню памяти жертв ДТП
15.11.2018
Мероприятие состоится у памятника Лескову в 13 часов. Здесь расположена аллея памяти жертв ДТП. Завтра она пополнится новыми деревьями — их посадят в память о детях, которые стали жертвами автомобильных аварий в этом году.
Затем в память о погибших участники митинга выпустят в небо белые шары.
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