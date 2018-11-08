Завтра в Орле продолжится акция «Дом со звездой», которая проводится по инициативе губернатора Андрея Клычкова
08.11.2018
До 12-го декабря ученики городских школ разместят около 150 звёзд — символов Победы — рядом с квартирами ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных войн.
Об этом сообщили в мэрии.
Завтра, 9-го ноября, таким образом почтят заслуги семнадцати ветеранов.
Перед размещением знаков в лицеях № 22, 32 и 40 состоятся торжественные мероприятия.
Акция «Дом со звездой» стартовала 5-го августа, в день 75-летия освобождения Орла. Инициатором выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
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