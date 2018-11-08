Завтра в Орле продолжится акция «Дом со звездой», которая проводится по инициативе губернатора Андрея Клычкова

До 12-го декабря ученики городских школ разместят около 150 звёзд — символов Победы — рядом с квартирами ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных войн.

Об этом сообщили в мэрии.

Завтра, 9-го ноября, таким образом почтят заслуги семнадцати ветеранов.

Перед размещением знаков в лицеях № 22, 32 и 40 состоятся торжественные мероприятия.

Акция «Дом со звездой» стартовала 5-го августа, в день 75-летия освобождения Орла. Инициатором выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков.