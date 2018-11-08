Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.11.2018 Четверг 11:33
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Завтра в Орле продолжится акция «Дом со звездой», которая проводится по инициативе губернатора Андрея Клычкова

Завтра в Орле продолжится акция «Дом со звездой», которая проводится по инициативе губернатора Андрея Клычкова

Версия для печати

08.11.2018

До 12-го декабря ученики городских школ разместят около 150 звёзд — символов Победы — рядом с квартирами ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных войн.

Об этом сообщили в мэрии.

Завтра, 9-го ноября, таким образом почтят заслуги семнадцати ветеранов.

Перед размещением знаков в лицеях № 22, 32 и 40 состоятся торжественные мероприятия.

Акция «Дом со звездой» стартовала 5-го августа, в день 75-летия освобождения Орла. Инициатором выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьВОВКлычковгубернатор

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50373

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.11.2018

Сегодня губернатор Андрей Клычков совершает рабочую поездку в Болховский район

08.11.2018

Сегодня в 14 часов в Орле откроется ещё одна выставка в честь юбилея Тургенева

08.11.2018

Сегодня в 20 часов в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с главным полицейским Орловской области

08.11.2018

В Кромском районе сгорел дом

08.11.2018

В Колпнянском районе местный житель украл аккумулятор и получил срок и штраф

$ USD66.0918(+0.1)08.11
€ EUR75.6817(+0.37)08.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online