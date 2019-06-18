Завтра в Орле приставы проведут встречу должников и коллекторов
18.06.2019
Управление ФССП по Орловской области приглашает должников перед «Первым коллекторским агентством» и «Национальной службой взыскания» на совместное общение. Участники встречи индивидуально разберут каждое исполнительное производство, чтобы найти оптимальное для всех сторон решение.
Приём пройдёт 19 июня с 9 до 18 часов в здании на Комсомольской, 66, на 4 этаже.
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