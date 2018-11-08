Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.11.2018 Четверг 16:57
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Завтра в Орле отметят юбилей Тургенева

Завтра в Орле отметят юбилей Тургенева

Версия для печати

08.11.2018

На 9 ноября в областном центре запланированы основные мероприятия, приуроченные к дате.

В 11 часов в Орловской детской школе искусств и ремёсел начнётся открытие масштабной художественной выставки «Образ Родины — IV».

В полдень у памятника писателю рядом с Детским парком состоится акция «Цветы Тургеневу».

В 16 часов в театре имени Тургенева начнётся праздничный концерт.

В 19 часов в театре «Русский стиль» состоится премьера спектакля «Дневник Лаврецкого».

Также завтра день открытых дверей проведёт музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьТургеневюбилей

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50386

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.11.2018

Сегодня в Орловской области в реке Цон нашли тело мужчины

3.5
08.11.2018

Глава администрации Орла предложил объединить школы, чтобы сократить расходы на образование

08.11.2018

В конце этого года в Болховском районе появится новое предприятие

08.11.2018

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков осмотрел «Синицын мост» в Болховском районе

08.11.2018

Сегодня в 20 часов в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с главным полицейским Орловской области

$ USD66.2155(+0.12)09.11
€ EUR75.6711(-0.01)09.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online