Завтра в Орле отметят юбилей Тургенева
08.11.2018
На 9 ноября в областном центре запланированы основные мероприятия, приуроченные к дате.
В 11 часов в Орловской детской школе искусств и ремёсел начнётся открытие масштабной художественной выставки «Образ Родины — IV».
В полдень у памятника писателю рядом с Детским парком состоится акция «Цветы Тургеневу».
В 16 часов в театре имени Тургенева начнётся праздничный концерт.
В 19 часов в театре «Русский стиль» состоится премьера спектакля «Дневник Лаврецкого».
Также завтра день открытых дверей проведёт музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново».
Короткая ссылка obl1.ru/~/50386
Другие новости раздела
08.11.2018
Глава администрации Орла предложил объединить школы, чтобы сократить расходы на образование
08.11.2018
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков осмотрел «Синицын мост» в Болховском районе
$ USD66.2155(+0.12)09.11
€ EUR75.6711(-0.01)09.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?