Завтра в Орле отметят юбилей Тургенева

На 9 ноября в областном центре запланированы основные мероприятия, приуроченные к дате.

В 11 часов в Орловской детской школе искусств и ремёсел начнётся открытие масштабной художественной выставки «Образ Родины — IV».

В полдень у памятника писателю рядом с Детским парком состоится акция «Цветы Тургеневу».

В 16 часов в театре имени Тургенева начнётся праздничный концерт.

В 19 часов в театре «Русский стиль» состоится премьера спектакля «Дневник Лаврецкого».

Также завтра день открытых дверей проведёт музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново».