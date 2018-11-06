Завтра в Орле отметят сто первую годовщину Октябрьской революции
06.11.2018
Митинг, посвящённый пусть и не круглой, но яркой дате, состоится на площади Ленина в 10 часов.
Сбор участников назначен на 9 часов у памятника Лескову.
Предполагается, что участники митинга построятся в колонну и пройдут от памятника до площади.
В связи с мероприятием завтра стоянка автомобилей будет запрещена до девяти часов сорока пяти минут в месте сбора участников и до одиннадцати часов тридцати минут в месте проведения митинга.
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