Завтра в Орле отметят сто первую годовщину Октябрьской революции

Митинг, посвящённый пусть и не круглой, но яркой дате, состоится на площади Ленина в 10 часов.

Сбор участников назначен на 9 часов у памятника Лескову.

Предполагается, что участники митинга построятся в колонну и пройдут от памятника до площади.

В связи с мероприятием завтра стоянка автомобилей будет запрещена до девяти часов сорока пяти минут в месте сбора участников и до одиннадцати часов тридцати минут в месте проведения митинга.